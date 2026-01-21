В районе проведения форума в Давосе объявлена пожарная тревога

Аварийная машина. Фото ЕРА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/056271ac-0c04-4006-8a49-00fcc57e8189/conversions/e2347dfa-19d3-4756-b5de-301a13fe970e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/056271ac-0c04-4006-8a49-00fcc57e8189/conversions/e2347dfa-19d3-4756-b5de-301a13fe970e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/056271ac-0c04-4006-8a49-00fcc57e8189/conversions/e2347dfa-19d3-4756-b5de-301a13fe970e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/056271ac-0c04-4006-8a49-00fcc57e8189/conversions/e2347dfa-19d3-4756-b5de-301a13fe970e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пожарная тревога была объявлена вечером 21 января в районе Конгресс-центра, главного места проведения Всемирного экономического форума, ежегодно организуемого в Давосе. Об этом сообщила газета Blick со ссылкой на представителя кантональной полиции Граубюндена, пишет ТАСС.

По информации газеты, охранники буквально отгоняют людей от входа в Конгресс-центр в Давосе, на месте находятся несколько машин скорой помощи и пожарной службы.