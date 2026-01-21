3.72 BYN
В районе проведения форума в Давосе объявлена пожарная тревога
Автор:Редакция news.by
Пожарная тревога была объявлена вечером 21 января в районе Конгресс-центра, главного места проведения Всемирного экономического форума, ежегодно организуемого в Давосе. Об этом сообщила газета Blick со ссылкой на представителя кантональной полиции Граубюндена, пишет ТАСС.
По информации газеты, охранники буквально отгоняют людей от входа в Конгресс-центр в Давосе, на месте находятся несколько машин скорой помощи и пожарной службы.
По данным издания, коллегу одного из журналистов эвакуировали прямо с крыши здания. Сейчас никто не может попасть в зону безопасности на входе в Конгресс-центр.