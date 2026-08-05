В Рейне уровень воды упал до самого низкого показателя с 1880 года

Обмеление крупнейших европейских рек наносит сокрушительный удар по экономике континента на фоне аномальной засухи. Как сообщает Bloomberg, уровень воды в Рейне упал до самого низкого показателя с 1880 года.

Критическая ситуация грозит полным параличом важнейшего маршрута транспортировки угля, топлива и промышленных товаров через большую часть Евросоюза.

Из-за падения уровня воды резко выросли тарифы на речные грузоперевозки. Баржам приходится уменьшать свою грузоподъемность, чтобы физически пройти по мелководью, что уже вызвало срывы графиков поставок.

Как отмечает агентство, рост транспортных затрат усугубляет энергетический кризис и грозит дальнейшим падением промышленной конкурентоспособности Европы по сравнению со странами Азии и Северной Америки.