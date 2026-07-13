В результате атаки украинских дронов в Подмосковье погибли 3 человека
Автор:Редакция news.by
В Подмосковье в результате ночных ударов беспилотниками 3 человека погибли, еще пятеро получили ранения.
В общей сложности в ходе отражения массированного налета над Московской областью сбит 81 беспилотник.
При этом российскую столицу пытались атаковать 350 дронов. Большинство были сбиты на дальних рубежах, еще 50 - на подлете к городу.
Также украинские беспилотники ударили по промышленному объекту в Ставропольском крае, где расположена крупная нефтебаза.