В результате атаки украинских дронов в Подмосковье погибли 3 человека

В Подмосковье в результате ночных ударов беспилотниками 3 человека погибли, еще пятеро получили ранения.

В общей сложности в ходе отражения массированного налета над Московской областью сбит 81 беспилотник.

При этом российскую столицу пытались атаковать 350 дронов. Большинство были сбиты на дальних рубежах, еще 50 - на подлете к городу.

Также украинские беспилотники ударили по промышленному объекту в Ставропольском крае, где расположена крупная нефтебаза.