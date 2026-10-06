В результате "демократических" разгонов во Франции пострадали 215 школьников

Во Франции возбудили судебные дела в отношении более 1,8 тыс. человек из-за массовых протестов старшеклассников, в том числе против почти 1,5 тыс. несовершеннолетних.

5 октября на протестах была задержана еще почти 1 тыс. человек, кроме 5 тыс., уже находящихся за решеткой. В одном из городов учеников травили слезоточивым газом и направили против них конную полицию.

В результате "демократических" разгонов пострадали 215 учащихся. Среди них 15-летний житель города Ланс, которому оторвало руку полицейской гранатой. Другой подросток получил травмы лица, когда силовик выстрелил в него из гранатомета слезоточивым газом, сломав челюсть и зубы. Еще один юноша полностью потерял зрение на правом глазу. Кроме учеников травмы получили 78 учителей и сотрудников школ. Правозащитники резко осудили действия полиции, напомнив о запрете использования гранатометов для прямой прицельной стрельбы по людям,а тем более - по детям.

Протесты старшеклассников, напомним, начались в том числе из-за нехватки учителей и переполненных классов. В ответ власти устроили полицейский беспредел на улицах и прекратили работу порядка 500 школ.

А в испанской Барселоне все ожесточеннее разгоняют протесты за доступное жилье. Около 20 тыс. человек вышли требовать урегулирования ситуации на рынке аренды. Полиция пыталась разогнать толпу дубинками, начались стычки и задержания. СМИ сообщают о применении слезоточивого газа. Часть протестующих бросала в силовиков бутылки и камни, несколько мусорных контейнеров были подожжены. Предварительно, были арестованы 13 человек, включая несовершеннолетнего.

Массовые акции протеста прошли в различных испанских городах после того, как законодатели отклонили пакет чрезвычайных мер, направленных на решение проблемы доступности жилья в стране. В 2025 году жители страны в среднем тратили на аренду 50 % своей зарплаты, а в 2026-м цены на вторичном рынке взлетели более чем на 17 %.