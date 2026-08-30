В результате ДТП с автобусом в Ставропольском крае погибли 5 человек

Трагедия произошла в Ставропольском крае России. 5 человек погибли и еще 24 пострадали в ДТП с автобусом, который следовал из Грузии в Москву. Среди раненых пятеро детей, один из них находится в реанимации.

Трагедия случилась около 01:00. Автобус врезался в грузовик и опрокинулся в кювет. Виновником аварии, по данным полиции, является водитель автобуса, который не рассчитал скорость при обгоне.

Фото РИА Новости