В результате нападения на аэрокосмическое предприятие в Анкаре погибли 5 человек

Число жертв теракта в Турции возросло до 5, пострадало 22 человека. Власти страны предполагают, что нападение - дело рук "Рабочей партии Курдистана".

Напомним, накануне была совершена атака на аэрокосмическое предприятие в Анкаре. Завод выпускает беспилотники, а также модернизирует самолеты F-16. Во время нападения террористов прогремел взрыв, за ним последовала стрельба. 2 преступника ликвидированы.

В СМИ публикуются кадры с камер видеонаблюдения незадолго до совершения теракта. Из описания следует, что двое нападавших - мужчина и женщина, идут под руку по улицам Анкары, берут такси и убивают водителя. После, связавшись с третьим террористом, пара подобрала его в условленном месте и направилась к месту атаки.