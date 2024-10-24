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В результате нападения на аэрокосмическое предприятие в Анкаре погибли 5 человек
Число жертв теракта в Турции возросло до 5, пострадало 22 человека. Власти страны предполагают, что нападение - дело рук "Рабочей партии Курдистана".
Напомним, накануне была совершена атака на аэрокосмическое предприятие в Анкаре. Завод выпускает беспилотники, а также модернизирует самолеты F-16. Во время нападения террористов прогремел взрыв, за ним последовала стрельба. 2 преступника ликвидированы.
В СМИ публикуются кадры с камер видеонаблюдения незадолго до совершения теракта. Из описания следует, что двое нападавших - мужчина и женщина, идут под руку по улицам Анкары, берут такси и убивают водителя. После, связавшись с третьим террористом, пара подобрала его в условленном месте и направилась к месту атаки.
В ответ на теракт ВВС Турции нанесли удары по целям на севере Сирии и Ирака. Ликвидировано, как заявляется, "много" боевиков "Рабочей партии Курдистана". Уничтожено не менее 32 целей.
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