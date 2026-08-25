В результате смерча во Франции около 2,8 тыс. домов остались без электричества

Настоящий смерч пронесся по югу Франции, повредив около сотни домов. Шторм обрушился на коммуну Пома в предгорьях Пиренеев. Порывы ветра достигали 32 м/с.

В результате около 2,8 тыс. домов остались без электричества, а несколько дорог были заблокированы. 26 человек пострадали, они находятся в состоянии средней тяжести.

На место направлены более сотни пожарных и спасателей. Из-за упавших на дороги деревьев движение транспорта в районе затруднено.