В результате стрельбы во Флориде ранения получили 12 человек

Во Флориде встреча выпускников закончилась стрельбой. По данным полиции, в результате нападения ранены 12 человек, в том числе шестеро детей.

Трагедия произошла на территории Флоридского университета A&M в Таллахасси. Выстрелы раздались в тот момент, когда люди возвращались со стадиона после футбольного матча.

На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавшие доставлены в больницы. Правоохранители пока не сообщили о задержании подозреваемых. Предварительные данные указывают, что перед стрельбой произошла драка.