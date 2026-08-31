В результате внезапного паводка в Гранд-Каньоне в США погиб один человек

Национальный парк Гранд-Каньон в США превратился в зону масштабного бедствия. В результате внезапного паводка один человек погиб, более 20 туристов пропали без вести.

Потоки грязи и камней разрушили пешеходные мосты, заблокировав людей в ущельях. Вертолетами из зоны затопления эвакуированы 62 человека.

Сель также перебил магистральный водопровод. Из-за отсутствия питьевой воды введены меры экономии, а местные отели закрыли прием постояльцев и аннулируют брони.

Спасательная операция проходит в экстремальных условиях на фоне штормового предупреждения и угрозы повторных камнепадов.

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