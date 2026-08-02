Латвийский парламент подготовил доклад с оценкой "ущерба от советской оккупации".

Документ, скорее всего, будет опубликован уже 3 августа, однако один из его авторов уже объявил, что с России готовятся потребовать 800 млрд долларов. Депутат утверждает, что доклад представляет собой фундаментальный труд, где учтено все.

Принцип подсчета был прост: депутаты взяли данные о ВВП Финляндии, вычли ВВП Латвии, а полученную разницу объявили ущербом от оккупации. К этой цифре добавили еще полтриллиона - происхождению этой цифры даны довольно размытые объяснения.

Между тем на протяжении всей своей советской истории Латвия являлась дотационной республикой. При этом объем ее ВВП вырос в десятки раз.