Власти Риги объявили, что тарифы на отопление станут отныне менять каждый месяц. Городская управа указывает, что расценки могут не только расти, но и снижаться, однако на этот счет никто не заблуждается.

Первые же шаги властей полностью подтверждают самые мрачные ожидания граждан. С 1 декабря тариф увеличится сразу на 19 % - с 80 до 96 евро за мегаватт-час. Для обывателя это означает, что сумма в платежках вырастет в среднем на 50 евро.

Причиной корректировки тарифов называют подорожание энергоносителей на мировых рынках. Рижанам предлагают мириться с ростом цен и винить в нем Трампа с Нетаньяху. Между тем нефть на планетарных биржах последнее время порой дешевеет, а расценки на отопление в Риге только растут.