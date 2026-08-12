В Риме из-за обмеления Тибра из-под воды показались руины античного моста

В Риме из-за обмеления реки Тибр из-под воды показались руины античного моста. Предполагается, что сооружение относится к имперской эпохе Древнего Рима.

Считается, что этот мост был частью так называемой Триумфальной дороги, которая служила маршрутом для шествий полководцев, он соединял Рим с Ватиканом.

Впрочем, радость от исторической находки неоднозначна. Из-за обмеления рек в сельском хозяйстве Италии сложилась критическая ситуация. Сообщается также о крайне опасных высоких температурах морской воды у побережий.