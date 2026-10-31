В Риме полицейские применили водометы для разгона протестующих

В Риме полицейские направили водометы в толпу мирных протестующих, сбивая людей с ног, теснили щитами и избивали дубинками. Поводом для выступлений стало падение уровня жизни на фоне милитаризации и сокращения финансирования школ и больниц.

Массовые демонстрации профсоюзов в Италии охватили десятки городов. Люди протестовали против роста военных расходов, высокой стоимости жизни и требовали увеличить инвестиции в образовательную инфраструктуру.

30 октября сотни тысяч человек по всей стране приняли участие в общенациональной забастовке. Протестовали в том числе студенты и работники портов.