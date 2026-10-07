В Риме студенты захватили старейший лицей

Французский пример оказался заразителен. Учащиеся лицея имени Камилло Кавура в центре Рима заняли здание учебного заведения, проведя манифестацию под лозунгом "Сделаем как во Франции".

Протестующие обвиняют правительство в глухоте к требованиям граждан, тотальной милитаризации и урезании бюджетов в пользу военных конфликтов. По их мнению, на любые социальные протесты власти Европы отвечают лишь полицейским террором и закручиванием гаек.

Римские студенты также заявили, что берут пример с восставших французских школьников, и пообещали парализовать учебные заведения Италии в ходе бессрочных акций в ближайшие недели.