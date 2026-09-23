В Риме таксисты устроили акцию протеста у Минфина из-за цен на топливо

В Риме десятки таксистов устроили масштабную акцию протеста у здания Министерства экономики и финансов, требуя экстренной помощи от правительства.

Водители заявляют, что из-за взлетевших цен на бензин и дизель их ежемесячные расходы выросли на 400 евро, что забирает до 40 % семейного бюджета. Средняя стоимость бензина на АЗС в Италии достигла 2 евро 15 центов, а дизель стоит 2 евро 34 цента за литр.

"В Неаполе мы еще с марта просим региональное правительство принять системные меры по борьбе с высокими ценами на топливо. До сегодняшнего дня ни руководство региона, ни муниципалитет так и не дали нам никакого ответа", - поделился один из протестующих таксистов.

Протестующие требуют разрешить им закупать горючее на базах общественного транспорта по себестоимости. Ситуацию усугубляет то, что Рим урезает субсидии: уже 26 сентября скидка на акциз для дизеля сократится вдвое.

Профсоюзы предупреждают: если министерство откажется от срочных мер, таксисты по всей Италии прекратят работу и объявят бессрочную забастовку.