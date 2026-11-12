В Риме учителя вышли на протест против сокращения 7 тыс. рабочих мест

Учителя и работники сферы образования вышли на улицы Рима, протестуя против планов сокращения почти 7000 рабочих мест.

Митинг состоялся в тот же день, когда более 6 тыс. школ по всей Италии получили электронные письма с угрозами взрыва. Всего было эвакуировано по меньшей мере 300 учебных заведений, были проведены полицейские проверки.

Точно такие же угрозы были ранее получены школами Великобритании и Ирландии. Опасаясь, что власти используют ситуацию с безопасностью для подавления недовольных, в Риме учителя и студенты провели специальную акцию под лозунгом "Руки прочь от школ".