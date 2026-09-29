В России ужесточили правила вывоза нацвалюты

Президент России Владимир Путин ужесточил правила вывоза национальной валюты с территории страны. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации РФ.

Согласно опубликованному 29 сентября документу, запрет распространяется на вывоз российских рублей в государства - члены ЕАЭС, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

Физическим лицам запрещается вывозить с территории РФ наличные на сумму свыше 1 млн российских рублей.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается вывозить наличные российские рубли в перечисленные страны независимо от суммы.

"Установить запрет на вывоз из Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза, Азербайджанскую Республику, Республику Таджикистан и Республику Узбекистан наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей 1 млн рублей, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы", - отмечается в указе.

При нарушении запрета для физлиц предусмотрено изъятие суммы, превышающей 1 млн российских рублей, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей - всех вывозимых наличных средств. Правительству совместно с Центробанком РФ поручено в течение трех месяцев утвердить порядок учета вывозимых наличных рублей.

Указ вступает в силу со дня его подписания.