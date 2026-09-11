В России запустили связь 5G

В России впервые запущены коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 млн человек. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на сайт министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре оператора, в остальных городах - от одного до двух. Прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца 2026 года.

"На первом этапе используем действующую инфраструктуру, что уже позволяет увеличить скорость передачи данных на 20–25 процентов. Далее перейдем на новые частоты, которые уже предоставлены операторам связи. Вместе с тем будем последовательно наращивать долю отечественного оборудования. Наша задача – довести долю российских базовых станций 5G до 100 процентов", - отметил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Дополнительно операторы получили новые полосы в диапазоне 4,63-4,99 гигагерц в равном объеме и на бесплатной основе.

Технология 5G - это комплексная экосистема для цифровой трансформации экономики. Сети пятого поколения могут использоваться для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, развития телемедицины, работы систем умного города, подключения устройств интернета вещей и создания частных технологических сетей на промышленных объектах.

Объем мобильного интернет-трафика за шесть лет вырос более чем в три раза. Развертывание 5G особенно важно для крупных городов, где нагрузка на сети наиболее высокая.