В Румынии арестовали бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску
Автор:Редакция news.by
Апелляционный суд Румынии отправил под арест на 30 суток бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску.
Политику, который критиковал членство страны в НАТО и военные поставки Киеву, инкриминируют создание преступной группировки и мошенничество на сумму более 1 млн евро.
Полиция уже наложила арест на его виллу, где в ходе обысков якобы нашли поддельный документ "сенатора Мальты".
Сам Джорджеску вину отрицает, а независимые эксперты называют дело откровенной политической расправой.
Политик выиграл 1-й тур президентских выборов 2024 года, после чего Конституционный суд попросту аннулировал результаты под предлогом мифического "вмешательства России" через соцсети.