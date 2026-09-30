Апелляционный суд Румынии отправил под арест на 30 суток бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску.

Политику, который критиковал членство страны в НАТО и военные поставки Киеву, инкриминируют создание преступной группировки и мошенничество на сумму более 1 млн евро.

Полиция уже наложила арест на его виллу, где в ходе обысков якобы нашли поддельный документ "сенатора Мальты".

Сам Джорджеску вину отрицает, а независимые эксперты называют дело откровенной политической расправой.

Политик выиграл 1-й тур президентских выборов 2024 года, после чего Конституционный суд попросту аннулировал результаты под предлогом мифического "вмешательства России" через соцсети.