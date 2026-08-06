В Румынии из-за остановки работы атомной электростанции перезапустили угольную ТЭЦ

Жара в Европе спровоцировала водный дефицит и энергетический коллапс. Так, в Румынии из-за сильного обмеления Дуная и засухи остановили работу первого энергоблока ключевой Чернаводской АЭС. В этой связи власти вынужденно пошли на экстренный перезапуск старейшей угольной ТЭЦ.

Руководство объекта уже накопило 40 тыс. т угля и готово снабжать национальную энергосистему. Однако в Минэнергетики назвали запуск угольной станции крайне опасным шагом - есть риск штрафа со стороны ЕС на сумму более 1 млрд евро.

На фоне энергокризиса румынские власти призвали граждан и бизнес добровольно сократить потребление электричества в пиковые часы.

Фото: БЕЛТА