В Румынии начались массовые обыски после протестов

В Румынии правоохранители проводят масштабные обыски в 15 регионах страны, вычисляя и задерживая организаторов уличных беспорядков.

Силовики жестко зачищают лидеров масштабного протеста аграриев, которые были доведены до отчаяния ростом налогов, урезанием субсидий и запретом на экспорт скота.

Тысячи фермеров пошли на таран полицейских баррикад, требуя отставки президента и правительства. В ответ жандармы применили дубинки и слезоточивый газ.

По социальным сетям разлетаются видеоролики с тяжелыми последствиями химической атаки силовиков.

В результате столкновений ранения получили 24 человека, включая 8 силовиков. Сегодня официальный Бухарест пытается подавить социальный взрыв силой, отправив под стражу уже около 20 ключевых активистов.