В Румынии отключают АЭС в Чернаводэ

В Румынии начался процесс остановки второго реактора АЭС в Чернаводэ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора станции.

Решение было принято из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае по причине засухи.

Первый реактор АЭС остановили еще 28 июля по той же причине. Теперь единственная в стране атомная станция, которая покрывала около 20 % потребности Румынии в электроэнергии, будет полностью остановлена. Предполагается, что остановка продлится минимум 10 дней.

Правительство ранее объявило режим повышенной готовности в энергетике. Власти также призвали компании и домохозяйства сократить потребление электроэнергии в часы пик вечером.