В Румынии призвали отменить результаты президентских выборов

"Я официально прошу Конституционный суд отменить выборы президента Румынии (май 2025 г.) по тем же причинам, по которым декабрьские выборы были отменены: внешнее вмешательство со стороны государственных и негосударственных субъектов. На этот раз есть доказательства! Ни Франция, ни Молдова, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства. Всем румынам: срочно обратитесь в Конституционный суд с требованием отменить этот фарс",- призвал лидер "Альянса за объединение румын" Джордже Симион.