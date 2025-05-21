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В Румынии призвали отменить результаты президентских выборов
Лидер "Альянса за объединение румын" Джордже Симион, проигравший во втором туре выборов, призывает Конституционный суд страны отменить результаты голосования.
"Я официально прошу Конституционный суд отменить выборы президента Румынии (май 2025 г.) по тем же причинам, по которым декабрьские выборы были отменены: внешнее вмешательство со стороны государственных и негосударственных субъектов. На этот раз есть доказательства! Ни Франция, ни Молдова, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства. Всем румынам: срочно обратитесь в Конституционный суд с требованием отменить этот фарс",- призвал лидер "Альянса за объединение румын" Джордже Симион.
Подключился к возвращению демократии Бухаресту и основатель Telegram Павел Дуров, который заявил о вмешательстве Франции в румынские выборы. Дуров готов приехать в Румынию и дать соответствующие показания.