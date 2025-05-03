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В Румынии в первом туре президентских выборов победил Джордже Симион
Лидер партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав 40,96 % голосов после подсчета 100 % бюллетеней. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на сайт Постоянной избирательной администрации.
На втором месте - независимый кандидат, мэр столицы Никушор Дан, получивший 20,99 % голосов.
Симион выиграл первый тур президентских выборов и среди румын, проживающих за рубежом, где после подсчета 99,99 % бюллетеней получил 69,99 % голосов, тогда как Дан - 25,45 %.
Явка на прошедших 4 мая выборах составила 53,21%. Во втором туре президентских выборов 18 мая соперниками станут Симион и Дан.
Эти президентские выборы в Румынии - повторные. Плановые президентские выборы были прерваны в конце прошлого года Конституционным судом (КС) Румынии после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Это было сделано под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также предполагаемого, но недоказанного российского вмешательства. Несмотря на то, что этот беспрецедентный шаг вызвал скандал как в Румынии, так и за ее пределами, правительство приняло решение КС к сведению и назначило повторные президентские выборы.
Фото: РИА Новости