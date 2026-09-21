В Румынии задержали Кэлина Джорджеску, победителя президентских выборов 2024 года, которому тогда под давлением ЕС так и не дали занять пост главы государства.

Джорджеску обвиняют в создании преступного сообщества, которое присвоило мошенническим способом более миллиона евро. Примечательно, что и 2 года назад, когда политика не пустили в президентский дворец, ему инкриминировали уголовное преступление - незаконную агитацию, использование российских денег. Суду этих голословных обвинений хватило для вынесения решения.

Позднее с Джорджеску сняли все подозрения. Вполне вероятно, что теперь румынские власти решили закрыть гештальт и доказать, что место Джорджеску на скамье подсудимых.