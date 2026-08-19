В Румынии засуха фактически уничтожила урожай сельскохозяйственных культур

Аграрный сектор Румынии переживает масштабную катастрофу. Засуха и палящий зной фактически уничтожили ключевые сельскохозяйственные культуры в стране.

По прогнозам местных фермеров, валовой сбор кукурузы в текущем сезоне рухнет сразу на 40 % по сравнению с 2025 годом. Серьезный недобор фиксируется и по подсолнечнику - его урожайность сократится минимум на 30 %.

Ситуацию усугубляет финансовый тупик, в котором оказались румынские аграрии. Помимо климатического удара, они вынуждены справляться с резким ростом производственных затрат, стремительным удорожанием дизельного топлива, удобрений и импортных запчастей.