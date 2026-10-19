В ряде городов Франции введен комендантский час

Французский премьер ввел комендантский час в нескольких городах. Протесты сотрясают страну с конца сентября.

Сначала на улицы Парижа вышли старшеклассники, недовольные системой образования и нехваткой учителей. В октябре к ним присоединились противники повышения цен.

19 октября на улицах студенты художественных училищ и вузов. Они блокировали доступ в Лувр для посетителей и работников.

17-18 октября акции охватили Париж, Лимож, Марсель и другие крупные города. Были задержаны почти 2,5 тыс. человек. Сообщается о первом погибшем: от сердечного приступа скончался один из участников протеста, которого быстро передать медикам не позволили полицейские кордоны. Силовики продолжили без разбора хватать людей и применяли к ним самые жесткие методы.

Ранения получили более 80 протестующих. Медики фиксируют у пострадавших травмы головы от ударов дубинками, химические ожоги глаз от слезоточивого газа и ушибы от применения водометов.