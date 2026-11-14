В садах Кью в Великобритании открылось рождественское шоу фонтанов

Возвышающиеся струи воды взмывают высоко в холодный ночной воздух, а лазеры и световые эффекты поражают воображение. Зрелищное шоу фонтанов открылось в Королевских ботанических садах Кью в Великобритании.

В садах Кью подготовились к ежегодной световой инсталляции к Рождеству. Мероприятия открыты для публики до начала января. Вдоль освещенной праздничной тропы можно увидеть много интересного: от традиционного парка аттракционов с винтажной каруселью до Санта Клауса, готового приветствовать посетителей в своем праздничном гроте.