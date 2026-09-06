В Салониках вспыхнули масштабные акции протеста против роста военных расходов

Масштабные акции протеста вспыхнули в Греции. На улицы города Салоники вышли более 25 тыс. человек. Демонстранты призвали остановить рост военных расходов.

Активисты, крупнейшие профсоюзы и фермеры выступили с требованием направить бюджетные деньги в местные школы и больницы, а также повысить зарплаты на фоне резкого роста стоимости жизни.

Митинги совпали с ежегодным выступлением премьер-министра. Для обеспечения порядка власти привлекли более 3,5 тыс. полицейских. Заблокированы центральные дороги, также временно закрыты 8 станций метро.