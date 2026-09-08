В Санкт-Петербурге представили уникальный концерт-реквием "Каждый третий"

В Санкт-Петербурге сегодня представили уникальный проект - концерт-реквием "Каждый третий". Более ста белорусских артистов вышли на сцену, чтобы почтить память жертв и героев Великой Отечественной войны и рассказать о недопустимости возрождения нацизма. Дата выбрана не случайно. 8 сентября - День памяти жертв блокады Ленинграда.

Возложение цветов на Пискаревском кладбище

Блокада Ленинграда и трагедия Беларуси - две стороны одной медали. Во время Великой Отечественной плечом к плечу сражались представители обоих народов. Память о тех страшных событиях хранит Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге. Место массового захоронения, где покоятся тысячи россиян и белорусов. Сегодня, в день 85-летия начала блокады Ленинграда, к монументу легли цветы. Победа - это общая заслуга, а сохранение памяти - священный долг.

Товарооборот Беларуси с Ленинградской областью вырос в 2 раза

Плечом к плечу наши народы идут и в мирное время. Фундамент благосостояния людей - экономика. Об этом уже идет речь на встрече главы Администрации Президента Беларуси с губернатором Ленинградской области. Товарооборот за пять лет вырос в два раза. Наши продукты здесь в изобилии, по городским улицам стабильно курсирует белорусский пассажирский транспорт. Появилось немало новых проектов. Стороны строят совместные предприятия и модернизируют инфраструктуру. К примеру, белорусы успешно начали заниматься строительством распределительных газопроводов. Нашим компаниям также предложили поучаствовать в проекте по возведению Высоцкого зернового терминала.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Программа "Чистый лес". Ленинградская область активно развивает свой лесопромышленный комплекс. У региона такие же планы, какие были в свое время и у Республики Беларусь. Кроме уборки древесины, подлежащей лесозаготовкам, это развитие котельных на альтернативных, или местных видах топлива, основными из которых являются щепа и древесные пеллеты. У нас это очень успешная программа. Если получится этот опыт тиражировать на Ленинградскую область, это будет здорово".

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:

"После прошлогоднего ИНОПРОМа мы подписали несколько контрактов на поставку техники, в том числе новой техники, специализированной техники для Ленинградской области. Мы эту работу обязательно продолжим. У нас очень высокий процент выполнения предыдущих двух дорожных карт. Это было отмечено и президентами наших стран, что действительно очень высокоэффективное сотрудничество".

Концерт-реквием "Каждый третий" в Санкт-Петербурге

В знаковую для Санкт-Петербурга дату белорусы привезли уникальный проект - концерт-реквием "Каждый третий". Это синтез музыкального представления и театральной постановки с элементами документального кино. В основе редкие фото- и видеодокументы, связанные с разными периодами войны.

Анна Селук, генеральный продюсер проекта:

"Создавая проект, мы не рассчитывали на то, что он окажется настолько востребованным. Наверное, время диктует такие условия, что такие проекты нужны. И они нужны не только в нашей стране, но и в Российской Федерации. И мы рады, что наш проект находит отклик в сердцах российских зрителей. И что все больше российских городов приглашают нас, чтобы мы показали этот проект на их площадках".

На сцене заслуженные коллективы, артисты, солисты. Всего - более ста участников в возрасте от 6 до 70 лет. И нет, они не играют, а буквально проживают те страшные дни заново.

Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси:

"Это история наших предков, история наших стран. И мы, как молодое поколение, обязаны сохранить ее, помнить и передать подрастающему поколению, нашим детям".

"Для любого композитора, для любого автора это огромное счастье писать произведения, которые, мне хочется верить и надеяться, что останутся на века. То есть это непроходящая музыка", - считает солистка духового оркестра ГУВД Мингорисполкома Анна Благова.

Судьбы, сложенные в треугольник

Параллельно зрители знакомятся с двумя выставками. Судьбы погибших можно проследить через личные фотографии, письма, почтовые карточки. А с помощью интерактивного стенда проекта "Партизаны Беларуси" можно найти своего родственника из числа партизан и подпольщиков Беларуси.

"Мы пришли на этот концерт-реквием, чтобы дети знали, какая беда была в нашей стране, что пережил наш народ, что пережили маленькие дети, старики, сколько погибло людей, чтобы мы сейчас смогли здесь стоять под мирным небом. Чтобы мы могли работать, смотреть на солнышко, чтобы дети наши росли", - поделилась мнением мама с детьми.

Еще больше фактов и правды в серии белорусских книг о Великой Отечественной, которые подарили Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда.

Инна Адамович, замначальника главного управления - начальник управления Министерства культуры Беларуси:

"Эти книги представляют не только научную и историческую ценность, но и являются важнейшим инструментом в деле сохранения исторической памяти, исторической правды о Великой Отечественной войне. У народа, который не помнит и не чтит свою свою историю, нет будущего".

Концерт-реквием "Каждый третий" - это не просто представление. Это напоминание о цене Победы и призыв не допустить возрождения нацизма. И сегодня, когда зал замирает под звуки песен войны, мы снова осознаем: эта наша общая история. И ее невозможно забыть.

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