В Сантьяго против протестующих полиция применила слезоточивый газ

В столице Чили произошли ожесточенные столкновения студентов с полицией. Накануне против активистов левых организаций власти применяли водяные пушки и гранаты со слезоточивым газом. Центральные улицы Сантьяго буквально утонули в клубах ядовитого дыма.

В Сантьяго проходят заседания так называемого Мадридского форума, своеобразного интернационала консерваторов, которые объявили себя единомышленниками президента США Дональда Трампа. Участники съезда обсуждают способы не допустить возвращения левых к власти как в Южной Америке, так и в других регионах планеты. Главными героями съезда планетарных "трампистов" являются президенты Чили и Аргентины.

Бои на улицах демонстрируют консерваторам, что их сила и влияние пока даже в Южной Америке далеко не абсолютны.