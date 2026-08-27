Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Саудовской Аравии объявлен красный уровень опасности из-за шторма

Автор:

Саудовская Аравия уходит под воду. В провинции Мекка объявлен максимальный - красный - уровень опасности. В священном городе бушует мощнейший шторм.

Ураганный ветер и ливень застали паломников прямо во время молитвы. В Сети завирусились кадры, как гигантская молния точным ударом поражает шпиль знаменитой часовой башни Абрадж аль-Бейт.

В это же время соседний город Таиф превратился в зону бедствия. Бурные потоки коричневой воды затопили улицы и превратили дороги в реки. Водное цунами сносит все на своем пути, смывая припаркованные автомобили и внедорожники.

Власти призывают жителей не покидать дома и держаться подальше от низин. Спасатели работают в экстренном режиме.

Разделы:

В миреПроисшествия

Теги:

штормСаудовская Аравия
x

Читайте также