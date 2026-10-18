В Саудовской Аравии потерпел крушение военный вертолет

В Саудовской Аравии потерпел крушение военный разведывательный вертолет. AH-6i разбился в районе провинции Наджран, граничащей с Йеменом. Погибли 2 члена экипажа.

По версии властей, причиной ЧП стала техническая неисправность. Уточняется, что крушение случилось на территории, находящейся под юрисдикцией Министерства национальной гвардии. В то же время хуситы утверждают, что вертолет был сбит гибридом дрона и ракеты Saqr-1.



Фото: aviationphotodigest.com