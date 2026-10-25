25 октября в Сербии проходят внеочередные парламентские выборы.

Республиканская избирательная комиссия страны зарегистрировала почти 6,5 млн избирателей, которым предстоит выбрать 250 депутатов на четырехлетний срок.

Участки для голосования уже открыты и продолжат свою работу до 22:00 по минскому времени. В бюллетенях представлено 18 избирательных списков.

Ожидается, что основными соперниками станут коалиция "Объединенная Сербия" правящей партии во главе с подавшим в отставку с поста президента страны Александром Вучичем и объединение "Студенческий список", выросшее из протестного движения, развернувшегося в Сербии после трагедии в Нови-Саде.