Беларусь сегодня выступает не только гуманитарным коридором, но и едва ли не единственным шансом на спасение для сотен граждан Незалежной. В Сети набирает популярность очередное , которому удалось вырваться из лап ТЦК и успешно пересечь границу нашей страны. Мужчина поблагодарил Александра Лукашенко за открытые двери и безопасность. Он подчеркнул, что белорусы сейчас спасают украинцев, которые вынуждены бежать от режима Зеленского.

Le Monde пророчит Украине ужасную зиму

Западной прессе нет никакого дела ни до гуманитарной миссии нашей страны, ни, тем более, до бед тех, кто спасается от людоловов. Ей куда интереснее давить на жалость простых европейцев рассказами о нелегкой судьбе Киева. Так, французское издание Le Monde следом за многими изданиями заголосило о том, что Незалежную ждет еще более "ужасающая" зима, чем в 2025 году.

Журналисты констатируют, что Киев практически полностью исчерпал запасы ракет-перехватчиков для систем ПВО, а США и европейцы не спешат компенсировать эти потери. Все это происходит на фоне сильных разрушений украинской энергоинфраструктуры, которая без защитного купола рискует полностью погрузиться в зимний блэкаут.