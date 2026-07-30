В сети появилось видео, где жандармы Франции не мешают нелегалам готовиться к переправе в Британию

В сети появилось видео c берега Ла-Манша, где около сотни нелегалов погружаются в лодку, чтобы переправиться в Великобританию. За сборами же приглядывают французские жандармы, ничуть им не мешая.

Несколько лет назад Лондон уже обвинял Париж в организации на остров нелегальной миграции. После переговоров британцы, ценой серьезных уступок, добились от французов обещания ограничить свободу перемещения нелегалов через пролив. Похоже, теперь соглашение де-факто отменено. Для нового премьер-министра Энди Бернэма это наверняка станет серьезным вызовом.