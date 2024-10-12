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В Сети расходятся кадры, на которых украинским беженцам выдали консервы с тараканами

Открыт вопрос у "незалежных" по гуманитаркам. В Сети расходятся кадры со щедростью немцев. Украинским беженцам в Германии в качестве гуманитарной помощи выдали партию консервов, если верить автору видео, с тараканами, хотя картинка на банке, скорее, напоминает кузнечиков.

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