В Сети вспыхнула словесная перепалка между Навроцким и Туском. Глава польского режима допустил, что поляки могут потерять территорию, но никогда не потеряют Родину. Туск на это ответил резко: предложил удалить этот пост и подчеркнул, что Польша не собирается отдавать "ни клочка" своей земли.

Любопытно получается: а не связана ли внезапная озабоченность польских властей территориальной целостностью с расширением военного присутствия США в стране? Трамп отмечает значительный прогресс в строительстве американской военной базы на польской территории.

Предметом острых дискуссий продолжают оставаться исторические вопросы. Украинский экстремистский сайт "Миротворец" пополнил свою базу данных именами троих польских парламентариев. Поводом стали их призывы провести польский марш во Львове, что расценили как провокацию и "гуманитарную злость" против Украины.