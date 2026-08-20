В Сеуле сообщили о запуске ракеты с территории КНДР в сторону Японского моря

В Сеуле сообщили о запуске с территории КНДР объекта в сторону Японского моря. Предположительно, это была баллистическая ракета.

По данным японских властей, ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Позже в южнокорейской армии заявили, что зафиксировали пуски десятка ракет малой дальности. Пуски ракет произошли в то время, как в Южной Корее проходят совместные военные учения с США.

Впрочем, Дональд Трамп приказал Пентагону сократить проведение таких мероприятий, которые, по его мнению, направляют враждебный сигнал для КНДР. Он также заявил о планах провести осенью переговоры с лидером Северной Кореи, чтобы обсудить ядерную программу страны.