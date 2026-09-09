В Сеуле вспыхнули протесты против отправки военных в Ормузский пролив

В Сеуле вспыхнули протесты против отправки южнокорейских военных в Ормузский пролив

В Сеуле проходят масштабные протесты против участия страны в операциях в Ормузском проливе. Представители правозащитных, религиозных и профсоюзных организаций выступили единым фронтом, осуждая попытки Вашингтона втянуть Республику Корея в конфликт с Ираном.

Протестующие призывают правительство не поддаваться давлению США и Трампа и не становиться соучастниками военных действий.