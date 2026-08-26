В Сеуте на фоне миграционного кризиса резко возросло количество преступлений

Испанцы стали в 10 раз чаще обращаться в полицию на фоне миграционного кризиса в Сеуте. В анклаве растет уровень преступности.

Местные СМИ сообщают, что силовики ежедневно получают около 200 звонков от местных жителей. Мигранты нападают на прохожих, грабят их, а также устраивают драки между собой.

Сейчас на улицах Сеуты живут около 10 тыс. нелегалов - они заняли парки, пляжи и даже школы и разводят антисанитарию. При этом депортация идет крайне медленно. В день выдворяют 10-20 человек.

Местное МВД усилило штат, однако порядок в городе обеспечивают всего около 400 правоохранителей. Этого количества не хватает, властям пришлось привлекать армию.