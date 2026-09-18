В Сеуте началась масштабная операция по выдворению нелегалов

В испанской Сеуте началась масштабная полицейская операция по выдворению нелегалов. Силовики штурмуют стихийные лагеря на пляжах Бенитес и Трамполин. Полицейские под конвоем переводят задержанных во временный пункт в порту.

Начало операции было отмечено хаосом и жестокими столкновениями. Полиция активно применяет силу для подавления беспорядков.

Напряженность в анклаве достигла пика после того, как тысячи африканских мигрантов прорвали границу с Марокко. По оценкам властей, в город проникли до 80 тыс. человек, более 100 погибли. Кризис уже перекинулся на материк. В Мадриде проходят массовые протесты граждан, требующих навести порядок.