В Сеуте полиция открыла предупредительный огонь по нелегалам

С миграционным хаосом с трудом справляются в Сеуте. Испанская полиция, пытаясь остановить толпу нелегалов, применила предупредительный огонь. Сотни мигрантов намеревались прорваться в центр временного размещения, не дожидаясь своей очереди на заселение.

Система приема в Сеуте испытывает серьезную нагрузку из-за наплыва нелегалов из Марокко. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о наличии более 3,3 тыс. мест в центрах временного размещения, обещая, что их будет 6 тыс. Пока же тысячи нелегалов находятся на улицах, пляжах и в парках Сеуты.

Выдворение нелегалов обратно в Марокко идет очень медленно. Жители Сеуты выходят на митинги с требованием принять действенные меры, но пока вынуждены мириться с ростом криминала и антисанитарии.