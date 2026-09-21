В Сеуте прошла акция байкеров против наплыва мигрантов

"Сеута не продается, ее надо защищать" - под таким лозунгом на улицы испанского полуанклава выехали сотни байкеров. Они протестуют против наплыва мигрантов из Марокко.

Мото-сбор проходил параллельно с отдельным маршем возле марокканской границы - сотни человек вышли с плакатами "SOS: Сеута захвачена".

Митинги - ответ населения Сеуты на неспособность властей избавить их от массового присутствия нелегалов. В городе недавно был открыт новый временный центр приема в порту. Но рассчитан он всего на 1 700 мест. Более 2 тыс. мигрантов по-прежнему обитают в стихийных палаточных лагерях на пляже.