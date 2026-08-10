В Сеуте протестующие требуют немедленной отставки премьер-министра Санчеса

В испанской Сеуте тысячи местных жителей вышли на улицы, требуя от Мадрида остановить бесконтрольный наплыв нелегалов. Масштабные протесты проходят под лозунгом "С нас хватит! Сеута не продается!".

Протестующие обвиняют центральное правительство в предательстве и призывают к немедленной отставке премьер-министра Педро Санчеса. Ситуация в регионе накалилась до предела на фоне сообщений разведки о готовящемся массовом штурме приграничных заграждений со стороны Марокко.

Манифестанты также обвиняют европейские власти в попустительстве и потере контроля над безопасностью, заявляя, что Сеута больше не способна справляться с миграционным давлением.