В Сеуте ухудшается эпидемиологическая ситуация

Эпидемиологическая ситуация в Сеуте ухудшается на фоне миграционного кризиса. Об этом заявил председатель коллегии врачей города местной газете.

Он отметил, что многие мигранты не хотят обращаться в больницу из-за страха быть депортированными. Сейчас медперсонал трудится на пределе в условиях критической нехватки ресурсов. В городе зарегистрированы случаи гастроэнтерита, чесотки и туберкулеза.

Сообщается, что медперсонал, не выдерживая нагрузки, массово уходит на больничный. Полиция начала переселять мигрантов в центры размещения, в частности силовики ликвидируют стихийный лагерь на пляже, где живут 4 тыс. нелегалов.