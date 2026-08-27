В Сеуте жители вышли на улицы против нелегалов

Миграционный кризис в Европе перерос в уличную войну. Жители испанского анклава Сеута начали массово громить лагеря нелегалов.

По последним данным, в городе остаются около 5 тыс. мигрантов из Марокко. Ситуация полностью вышла из-под контроля властей. Очевидцы сообщают, что на улицах уже слышны выстрелы, а разгневанные горожане крушат палаточные городки нелегалов.

Для наведения порядка и подавления массовых беспорядков экстренно задействованы крупные силы полиции и спецподразделения.

Ранее испанские СМИ писали, что число обращений к правоохранителям в Сеуте выросло в десятки раз. Из-за наплыва нелегалов там возникла напряженная ситуация с безопасностью, а уровень преступности растет.