В Севастополе предотвратили подготовку теракта у Памятного знака в честь 300-летия флота РФ

В Севастополе пресекли подготовку теракта у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Об этом сообщило УФСБ.

По данным УФСБ, 57-летний уроженец Винницкой области Украинской ССР, придерживающийся национал-сепаратистских взглядов, после начала специальной военной операции в Украине стал активным подписчиком различных украинских интернет-ресурсов, собирающих информацию о российских военных объектах и военнослужащих, вводимых сигналах воздушной тревоги, прилетах украинских БПЛА и ракет.

"Весной 2025 года фигурант обучился изготовлению и применению взрывных устройств, после чего летом того же года незаконно изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать для совершения террористического акта - взрыва у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Указанное СВУ мужчина хранил по месту своего проживания до момента его изъятия сотрудниками УФСБ", - говорится в сообщении.

Фото: РИА Новости