В Северной Каролине неизвестный открыл огонь: трое погибших

В США произошел новый массовый расстрел. В Северной Каролине неизвестный убил по меньшей мере троих человек и ранил еще несколько.



Полиция не раскрывает подробности преступления. Сообщается, однако, что нападавший также погиб, соответственно, угроза общественной безопасности исчезла.

Массовые расстрелы в США происходят с прискорбной регулярностью: в нынешнем году их случилось уже более 280. В среднем за год преступлений, жертвами которых одномоментно становятся более двух человек, совершается в Соединенных Штатах около 700.

Главной причиной таких трагедий считается широкая доступность оружия, а также влияние на американское общество массовых психозов и стрессов.