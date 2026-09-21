В Северо-Западной Европе стартуют масштабные учения НАТО "Атакующий воин"

21 сентября в Северо-Западной Европе стартуют военно-морские и военно-воздушные учения "Атакующий воин" под руководством Великобритании с участием сил союзников по НАТО.

Маневры охватят акватории к северу и востоку от Британии и продлятся до 9 октября. Военные будут отрабатывать совместную противовоздушную оборону и координацию действий объединенной авианосной ударной группы.

Также учения включают миссии истребителей F-35B дальнего радиуса действия и борьбу с подлодками. Задействованы десятки боевых кораблей, подводных лодок и авиация. Центральная фигура учений - британский авианосец "Королева Елизавета".